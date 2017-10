Fachin carrega contra Iglesias davant la seva destitució en Podem Catalunya

</p> <p><br/></p>





El líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha comparat aquest dimarts el comportament de Pablo Iglesias cap a la formació catalana amb l'actuació del president del Govern central: "La seva estructura és igual a l'estructura de Mariano Rajoy per intervenir Catalunya".





En roda de premsa, Fachin ha argumentat que l'estratègia de Pablo Iglesias ha estat la de dir "cal llevar una direcció democràticament escollida i anem a donar la veu a la gent".





Fachin ha assenyalat també que la seva formació no s'oposa a participar en les eleccions del 21 de desembre convocades pel Govern central, sinó que aquestes han de servir per "enterrar" l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que suposa la intervenció de les institucions catalanes.





CONSULTA





El Consell Ciutadà Estatal de Podem ha decidit preguntar als inscrits a Podem Catalunya si volen acudir als comicis en confluència amb Catalunya en Comú (CatComú) en una consulta que se celebrarà entre aquest dimecres a les 10.00 i el 7 de novembre a la mateixa hora.





En un missatge intern de la direcció estatal de Podem als inscrits, crida a respondre 'sí' o 'no' a la pregunta: 'Et sembla que Podem es presenti a les eleccions del 21 de desembre a Catalunya en coalició amb Catalunya en Comú i les forces polítiques germanes que no donem suport ni a la declaració d'independència ni l'aplicació de l'article 155, amb la paraula Podem en el nom de la coalició i en la papereta? '.





Segons exposa el comunicat, la decisió de convocar des de la direcció estatal a l'Assemblea Ciutadana catalana --és a dir, realitzar una consulta a les seves bases-- es produeix "davant l'enorme incertesa generada després d'una sèrie de comunicats i declaracions públiques que suggerien la voluntat d'alguns dirigents que Podem establís aliances electorals amb partits independentistes a Catalunya ".





De fet, diumenge, l'Executiva de Podem Catalunya es va reunir a la seva seu per decidir els passos a seguir després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la convocatòria d'eleccions i una de les propostes que es va posar sobre la taula va ser obrir-se a "parlar amb tots els actors" polítics o socials abans de determinar què fer.





Per aquest motiu, diumenge, el Consell Ciutadà Estatal decidir "per amplíssima" majoria donar la paraula al màxim òrgan de Podem, explica la nota informativa, en la qual els inscrits participaran de forma telemàtica a través del web participa.podemos.info, que és la plataforma de votació habitual.