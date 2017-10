Pablo Iglesias proposa a ERC i PSC pactes de govern entre "progressistes" a Catalunya després de les eleccions

Iglesias busca aliances amb ERC i PSC









El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat partidari aquest dimarts de buscar aliances amb ERC i amb el PSC a Catalunya després de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre, a les quals aspira a concórrer al costat dels 'comuns' de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en coalició amb Catalunya en Comú.





En una entrevista a la Cadena Ser, el líder del partit morat ha explicat que així ho va traslladar a l'ara cessat vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, més d'un mes abans del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, amb la intenció de frenar el full de ruta cap a la independència.





"Li vaig dir que no estàvem d'acord amb això, i que si no era més senzill que els progressistes a Catalunya es posessin d'acord per fer un Govern que portés a terme polítiques socials que defensessin a més la sobirania", ha assegurat.





"ALTERNATIVA DE GOVERN DIFERENT A LA DELS BLOCS"





Així, davant la pròxima cita electoral del 21 de desembre, en què Podem es presentarà en coalició amb els 'comuns' si ho avalen els seus inscrits, Iglesias ha avançat que defensaran "la possibilitat d'una alternativa de Govern diferent a la dels blocs "conformats per favorables o contraris a la independència.





"Estem disposats a parlar amb ERC? Sí. Estem disposats a parlar amb el PSOE? Sí. Ara bé, no recolzarem ni el PDeCAT, ni el partit d'extrema dreta Acostades --en al·lusió a ciutadans--, ni al del senyor Albiol --pel PP-- ", ha assegurat, donant a entendre que el pacte amb ERC seria impossible si aquests tornessin a reeditar la seva aliança electoral amb el PDeCAT.