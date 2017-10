Pascal (PDeCAT): "Hem donat per molt fàcil una cosa que no és tan fàcil"

Marta Pascal parla de com afrontar el 21-D









La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha considerat aquest dimarts que els partits independentistes han mostrat la declaració d'independència com una cosa molt fàcil quan en realitat no és així: "Hem donat per molt fàcil una cosa que no és tan fàcil, però que era possible ".





En una entrevista de TV3, ha reconegut que pot haver desencís entre els votants independentistes quan es fa "treball al Parlament i no hi ha reconeixement" internacional a la república declarada, i quan els Mossos obeeixen directament al Govern central.





Ha dit que es plantegen com concórrer a les eleccions del 21-D i si fer-ho en coalició, i després de preguntar si pot ser candidat el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha opinat que si hi ha un lideratge que destaca en el procés independentista és el seu.





Pascal ha explicat que Puigdemont es va plantejar una convocatòria electoral per preservar les institucions catalanes d'una intervenció per part de l'Estat mitjançant l'article 155 de la Constitució, encara que posteriorment es descartés.





Ella és partidària d'elaborar un programa electoral que prengui el referèndum de l'1-O i la declaració d'independència com a punt de partida i que reconegui també que hi ha "presos polítics" catalans i que pot haver-hi més, en referència a les querelles presentades el dilluns contra els membres del Govern cessat i contra els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament.





I sobre les eleccions del 21-D, Pascal ha afegit que són un parany de l'Estat i que han de convertir-se en un plebiscit sobre el "no" a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.