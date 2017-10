Ter Stegen: "Al vestidor es parla de la independència"

Ter Stegen no té una idea concloent sobre el tema.





El porter del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, ha afirmat que al vestidor blaugrana es parla de la independència de Catalunya. Segons ha dit al diari alemany WAZ, el teutó reconeix que l'actualitat política catalana és un tema candent en l'equip.





"És clar que l'equip tracta del tema del referèndum d'independència. Tenim alguns jugadors que han nascut a Catalunya. Cadascú es construeix la seva opinió i cadascun respecta a l'altre", ha afirmat.





"És un tema molt complicat, ja que té a veure molt amb els sentiments de les persones que han hagut de realitzar un llarg camí per arribar a aquest punt. Per tant, no puc ni tinc un judici concloent del que està passant", ha dit.





Ter Stegen ha assegurat haver "llegit molt" sobre el tema i ha vist "gent molt orgullosa de ser catalana" així com una altra gent "que vol pertànyer a Espanya". Aquesta divergència li fa no tenir una idea clara.