​JxSí i la CUP mantindrien la majoria per solament un escó

Una enquesta dóna com a guanyador JXSí en cas d'eleccions autonòmiques









JxSí guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 60 i 63 diputats, Cs seria la segona força amb entre 25 i 26 diputats, i li seguirien el PSC (17-19), SíQueEsPot (12-14), el PP (10-11) i la CUP (8-9), segons l'estimació de vot de l'última enquesta del Centre d'Estudis de Opinió de la Generalitat (CEO).





Sumant els vots de JxSí i la CUP per la franja més baixa que pronostica el sondeig aconseguirien junts 68 diputats, el que els permetria mantenir per un sol escó la majoria absoluta que tenen ara al Parlament, ha informat el CEO a través d'un comunicat.





L'enquesta s'ha fet sobre una mostra de 1.500 persones, amb un marge d'error de +-2,69% i s'ha realitzat entre el 16 i el 29 d'octubre, pel que va finalitzar després que el Parlament ja hagués declarat constituïda la República.





JxSí té actualment 61 diputats, per la qual cosa segons l'enquesta podria tant perdre com guanyar suports, mentre que la CUP té 10, per la qual cosa retrocediria entre 1 i 2 escons.





C's es consolidaria com el principal partit de l'oposició amb els mateixos diputats que té ara o guanyant un, mentre que el PSC aconseguiria entre 1 i 3 més dels 16 que té; SíQueEsPot creixeria entre 1 i 3 respecte als 11 actuals, i el PP ara té 1 i els mantindria o perdria un.





Així, la situació en el Parlament seria la mateixa que l'actual: JxSí i la CUP tindrien la majoria en diputats per la distribució en escons que dóna la llei electoral, però no tindrien la majoria en vots.





JxSí i la CUP sumarien el 45,9% de vots, mentre que els partits contraris a la independència tindrien, tots junts, el 50,9%; el 2,5 de vots anirien a parar a altres formacions i el 0,7 de vots serien en blanc.





El CEO pregunta als enquestats per les actuals marques electorals, però de cara a les eleccions de desembre no és clar que JxSí es torni a repetir, ja sigui perquè els seus integrants es presenten per separat o amb una coalició més àmplia.





75% DE PARTICIPACIÓ





L'enquesta del CEO també pronostica una participació del 75%, 0,05 punts més que en les eleccions de 2015, que van suposar un rècord històric en unes autonòmiques.





El sondeig també mostra que la CUP és el partit amb més problemes per fidelizar als seus votants: un 58,7% dels quals van votar als 'cupaires' tornarien a fer-ho, mentre que un 24,4% optaria per JxSí i el 10,3% per SíQueEsPot.





JxSí és el grup amb els electors més fidelizados: un 83,6 tornaria a optar per la coalició sobiranista si es

tornés a formar; aquest percentatge en Cs és del 72,9%, en el PP del 68,9, el PSC del 67,7 i en SíQueEsPot del 67,1.