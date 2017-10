El govern belga dóna l'esquena a Puigdemont

Michel es desmarca de l'estada de Puigdemont al seu país.





El primer ministre belga, Charles Michel, ha assegurat que el president cessat de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, no està al país per invitació del Govern belga.





Així, Michel ha afirmat que mantindran "contactes diplomàtic regulars" amb Espanya "després d'assegurar que tindrà" els mateixos drets i deures que qualsevol ciutadà europeu ".





"El Senyor Puigdemont no està a Bèlgica ni per invitació ni a iniciativa del Govern belga", ha assegurat el primer ministre belga en un comunicat, en què explica que va ser informat ahir "de la presència anunciada a Bèlgica" de l'expresident català i incideix en què el seu executiu "no va entaular cap iniciativa per suscitar" la seva arribada al país.





El primer ministre belga admet que "la lliure circulació en el si de l'espai Schengen li permeten estar present a Bèlgica sense cap altra formalitat", però ha volgut deixar clar que "el Govern ha de vetllar per respecte de l'Estat de Dret".





"El Senyor Puigdemont disposa dels mateixos drets i deures com qualsevol ciutadà europeu, ni més ni menys", ha assegurat el cap de l'Executiu belga.





Michel ha recordat que "segons les paraules del Senyor Puigdemont, ha vingut a Brussel·les perquè es tracta de la capital d'Europa" i ha incidit que "serà tractat com qualsevol altre ciutadà europeu".





Després del malestar del Govern per les crítiques de Michel a la violència policial durant el referèndum d'independència a Catalunya l'1-O, el cap de l'Executiu belga ha insistit en els seus "nombrosos" crides a favor de "diàleg polític" a Espanya "per resoldre la crisi política "a Catalunya.





Puigdemont, que va arribar aquest dilluns a Bèlgica, va mantenir una reunió amb el lletrat belga Paul Bekaer t, conegut per haver defensat a diversos etarres detinguts a Bèlgica per intentar evitar la seva extradició a Espanya, al qual ha designat com el seu lletrat.