ALDE, al qual pertany PDeCAT, acusa Puigdemont de deixar Catalunya al "caos"

Verhofstadt rebutja l'actuació de Puigdemont.





El líder del grup dels Liberals (ALDE) a l'Eurocambra al qual pertany el PDeCAT, l'exprimer ministre belga Guy Verhofstadt, ha acusat l'expresident de la Generalitat, Carles d'Puigdemont, d'haver deixat a Catalunya sumida "en el caos".





"No estic segur de si comparar a Puigdemont amb Tintin és adequat. Tintin sempre troba solucions a les aventures que troba, mentre que Puigdemont va deixar Catalunya en el caos i la devastació", ha escrit Verhofstadt en el seu perfil de la xarxa social Facebook.

















L'expresident català va arribar dilluns a Bèlgica però no s'ha deixat veure fins a 24 hores després, després de reunir-se amb un advocat belga conegut per defensar a diversos etarres que van voler evitar l'extradició a Espanya i després rumorearse que podria haver viatjat a aquest país per sol·licitar asil.





El mateix Puigdemont ha desmentit en una roda que la seva intenció sigui la de demanar asil a Bèlgica i ha aclarit que la seva intenció és portar la crisi catalana "de cor europeu" a Bèlgica i que no preveu tornar a Espanya fins que se li donin "garanties jurídiques "davant de la querella per rebel·lió.