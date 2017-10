Moren dues persones per un brot de legionel·la a Llinars del Vallès

De moment hi ha cinc afectats.





Dues persones d'edat avançada i amb una patologia greu prèvia han mort a Llinars del Vallès (Barcelona) en els últims dies per un brot de legionella que ha afectat altres tres ancians, actualment ingressats, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat.





Així, s'ha notificat l'afectació de cinc persones: dues persones d'edat avançada i amb patologia de base prèvia greu relacionades amb el brot han mort a conseqüència de la malaltia, les altres 3 persones estan actualment ingressades.





Els afectats són 3 homes i 2 dones, la majoria d'edat avançada. Els malalts van iniciar símptomes entre el 15 i el 28 d'octubre.





Tant la recerca ambiental com la epidemiològica es van iniciar el mateix dia de la notificació dels malalts, per delimitar on s'han pogut contagiar els malalts.





També s'estan inspeccionant les instal·lacions de risc, com les torres de refrigeració d'aigua, i recollint mostres d'aigua d'aquestes per ser analitzada.





Així, s'ha ordenat netejar i desinfectar els circuits implicats en la investigació a l'espera de tenir resultats analítics que orientin sobre l'origen del brot.





Paral·lelament, l'Ajuntament de Llinars del Vallès ha deixat sense activitat elements que faciliten l'aspersió d'aigua, com fonts ornamentals, regs i vehicles de neteja viària.





No es descarta que pugui haver-hi més afectats en els propers dies, ja que el període d'incubació de la malaltia pot ser de fins a catorze dies.





Des del ASPCAT es continua amb la investigació del brot i s'han reforçat tant les activitats de vigilància epidemiològica com de recerca ambiental.





RISC DE CONTAGI





La legionel·la es contagia per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols, i no es transmet d'una persona a una altra.





Així, les persones que tenen més risc són les fumadores, les que pateixen malalties cròniques que afecten el sistema immunitari, i les d'edat avançada.









Es pot beure sense perill aigua d'abastament públic, tant de domicilis particulars com de fonts públiques i també es pot usar l'aigua d'abastament públic per a la higiene personal i per cuinar.