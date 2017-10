La jutge Lamela cita Puigdemont a l'Audiència Nacional per rebel·lió

Declararan els dies 2 i 3 de novembre.





La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha admès la querella de la Fiscalia General de l'Estat per rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i els 13 consellers del seu Govern, als que cita declarar per als propers 2 i 3 de novembre, segons han informat fonts jurídiques.





El Ministeri Públic va presentar ahir dues querelles: una a l'Audiència Nacional contra el Govern cessat el divendres passat, perquè ja no són aforats, i una altra al Tribunal Suprem contra els sis membres de la Mesa del Parlament, que continuen aforats per formar part encara de la Diputació Permanent de la Cambra.





El fiscal considera en la seva querella que l'Audiència Nacional és competent per investigar als 14 membres del Govern perquè les conductes que es denuncien en l'escrit són "constitutives d'un delicte de rebel·lió, o com a mínim de sedició", per anar "contra la forma de Govern".





"Els delictes objecte de la querella, considerats com rebel·lió, o en qualsevol cas, sedició, tenen la seva cabuda en el concepte de delictes contra la forma de govern, mentre que els querellats actuen amb l'objecte de preparar i celebrar un referèndum per aconseguir , com a finalitat última, la proclamació d'una república catalana independent d'Espanya, sent conscients que amb això contravenen la Constitució i que actuen en oberta oposició a l'ordre jurídic en el seu conjunt ia les resolucions judicials ", explica.





Tant l'escrit presentat a l'Audiència Nacional com el del Tribunal Suprem reclamen la citació, "amb caràcter urgent", dels 20 querellats a l'efecte de valorar pels jutges instructors l'adopció de mesures cautelars de caràcter personal "tenint en compte la gravetat dels fets i dels delictes imputats, així com de les penes previstes, la flagrància en la seva comissió, la contumàcia en la ilegaliad i el risc de reiteració en les conductes antijurídiques ". En cas d'incompareixença, demanen la seva immediata detenció.