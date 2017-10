El Govern confia en la volta d'empreses a Catalunya

Toledo ha defensat "restaurar la seguretat jurídica".





El Govern central "animarà" a les empreses catalanes a tornar a Catalunya, si així ho desitgen, un cop restaurada la seguretat jurídica, segons ha dit el secretari d'Estat per a la UE, Jorge Toledo, en una entrevista a la televisió nord-americana CNBC.





Toledo ha destacat que si hi ha hagut empreses que s'han anat de Catalunya és perquè no volen tenir la seva seu "en un lloc sense seguretat jurídica", que és "el que han causat (l'expresident català, Carles) Puigdemont i els seus aliats".





"Ara s'ha restaurat la seguretat jurídica i tornaran, perquè és el seu lloc natural, i el Govern espanyol, per descomptat, animarà a tothom en el lloc adequat, i el lloc adequat per a les empreses catalanes, si és que volen, és Catalunya ", ha dit.





El secretari d'Estat ha explicat que, davant el desafiament sobiranista, el millor que pot fer l'Executiu és el que ha fet, "restarurar la seguretat jurídica".





En l'entrevista, el responsable d'Afers Europeus ha reconegut que aquest últim mes, en què la diplomàcia espanyola ha hagut de treballar durament per explicar la posició del Govern davant el desafiament independentista català, ha estat el més dur que ha viscut amb els seus socis europeus.





No obstant això, ha afegit que no ha estat "difícil", perquè Espanya té la "comprensió" dels seus "aliats i amics a Europa ia tot arreu" sinó que aquest temps d'explicació ha servit perquè altres governs entenguin que "hi ha alguna cosa existencial en això ", que és que els independentistes volen" privar a 40 milions d'espanyols del seu dret a decidir què volen que sigui el seu país ".





"Un diplomàtic sempre és un negociador, però això és una cosa existencial. Quan em diuen, per què no els deixeu fer un referèndum?, És una cosa fins a personal per a mi, per què algú vol llevar-me a mi ia altres quaranta milions d'espanyols el nostre dret a opinar sobre què volem que sigui el nostre país? ", ha dit, afegint que cap independentista ha sabut respondre a aquesta pregunta.