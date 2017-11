El diari 'Sport' presenta ERO amb 35 acomiadaments, el 40% de la plantilla

ERO al diari 'Sport'





El grup Zeta ultima un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) del diari 'Sport' que afecta 35 persones, prop del 40 per cent de la plantilla com a conseqüència dels problemes econòmics per la caiguda de la publicitat i la baixada de les vendes en paper.





El passat mes de juny es va conèixer la decisió definitiva del conflicte laboral per la rebaixa del 16% dels salaris, que finalment la Conselleria de Treball de la Generalitat va xifrar en un 8 per cent.





Ja al maig el diari no va sortir al carrer per primera vegada i no es descarta que aquesta situació pugui repetir-se en les pròximes setmanes.





Segons les previsions, aquesta setmana es reuniran empresa i comitè d'empresa per explicar els detalls de l'ERO i començarà un mes per negociar l'expedient.