TMB reforça el transport públic per accedir als cementiris per Tots Sants

Augmenta el transport públic per accedir als cementiris









Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reforçat els autobusos 21, 102, 103, 104 i 107 per accedir als cementiris de la ciutat per Tots Sants, festivitat per la qual recomana fer servir el transport públic per desplaçar-se.





Les línies de bus es van reforçar el cap de setmana i mantenen el dispositiu aquest dimecres, durant el qual s'habilitarà un servei especial de bus llançadora entre la plaça Espanya i el cementiri de Montjuïc entre les 8.30 i les 18.00 hores, ha informat en un comunicat .





Han reforçat el seu servei amb més vehicles la línia 102, que va de plaça Eivissa al Cementiri de Collserola; la 103, de Montcada i Reixac a Collserola; la 104, de Fabra i Puig també a Collserola, i la 107, que circula a l'interior del de Montjuïc.