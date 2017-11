Fiscalia demana dos anys de presó per a David Madí per falsedat documental

David Madí de nou embolicat en la polèmica.





El fiscal ha demanat dos anys de presó i una multa de 395.000 euros per a l'exsecretari de comunicació de CDC i excap de campanya d'Artur Mas, David Madí , com a presumpte cooperador necessari en una suposada trama de factures falses.





Està processat al costat d'altres set persones en el marc d'una activitat vinculada a la realització de produccions cinematogràfiques amb la qual suposadament van defraudar a Hisenda, segons l'escrit d'acusació a què ha tingut accés Europa Press.





El suposat líder de la trama --un productor cinematográfico-- amb la presentació de les declaracions de l'Impost de Societats i l'IVA de la seva societat de 2011 va deixar de pagar presumptament a Hisenda 257.880 i 181.620 euros, respectivament.





El productor suposadament va intentar simular l'adquisició de béns i serveis per tal d'augmentar de forma fictícia les despeses de deduïbles de l'Impost de Societats i l'IVA, i "per a això es va valer de factures i albarans emesos per diverses mercantils gestionades i controlades pels altres acusats "; entre ells, Madí.





En el seu escrit, el fiscal P edro Castro sosté que per dur a terme el seu pla va comptar "amb la necessària i indispensable actuació" dels altres acusats en l'elaboració i utilització de factures que presumptament van ser creades 'ex novo' i no responien a cap tipus d'activitat econòmica.