El Barça no pot trencar el mur d'Olympiakos

Suárez porta un inici de temporada per oblidar.





El FC Barcelona no es jugava molt a Grècia i va acabar cedint un 0-0 davant un defensiu Olympiakos que aconsegueix el seu primer punt després de quatre jornades de la fase de grups de la Champions League.





El pas a vuitens matemàtic haurà d'esperar, ja que els de Valverde es van trobar més traves del normal i no van tenir un dia massa encertat de cara a porteria.





De fet, Luís Suárez, que està en un estat irreconeixible, va tenir 7 o 8 xuts a porteria i els va fallar tots. No es recorda un inici de temporada tan dolent de l'uruguaià en els últims anys.





El 4-4-2 que va funcionar a Lisboa no va tenir prou profunditat a Grècia, amb Messi i Suárez a dalt i Roberto i Denis Suárez com interiors. A més, Mascherano va entrar per Piqué, sancionat precisament contra Olympiakos en el partit del Camp Nou per usar la mà per marcar un gol.





El tancament dels grecs va anar augmentant a mesura que passaven els minuts, i per als del Txingurri va ser un mur massa compacte per trencar.