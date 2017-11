Puigdemont no anirà a declarar dijous a l'Audiència Nacional

Puigdemont es trasllada a Brussel·les









L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "no anirà a Madrid" aquest dijous per presentar-se davant l'Audiència Nacional, segons ha declarat el seu advocat al diari holandès NOS, que ha destacat que Puigdemont "no tindrà un judici just" a Espanya.





"És bastant obvi que el meu client adoptarà ara l'actitud d'esperar a veure què passa", ha afirmat l'advocat Paul Bekaert.





Paul Bekaert centrarà l'estratègia de defensa de l'expresident de la Generalitat a impugnar qualsevol hipotètica petició d'extradició per al seu lliurament a Espanya que es pugui impulsar des del Govern de Mariano Rajoy.





"Hem decidit no presentar la sol·licitud d'asil, sinó impugnar qualsevol extradició davant del tribunal", ha subratllat Bekaert en declaracions a 'The Wold Today' de la cadena de televisió flamenca VRT.





En aquest sentit, ha reiterat l'anunci fet pel mateix Puigdemont en roda de premsa a Brussel·les i que en principi no estudia realitzar una petició d'asil polític a Bèlgica, tot i que ha recordat que una sol·licitud d'aquest tipus es pot aplicar en qualsevol moment.





En qualsevol cas, ha indicat que això "és un capítol completament diferent a l'extradició". "També es pot impugnar l'extradició sense haver sol·licitat asil", ha incidit Bekaert sobre la possibilitat que el Govern reclami a les autoritats belgues el lliurament de Puigdemont a Espanya.





La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha citat a declarar en qualitat d'investigats Puigdemont i els 13 consellers del seu Govern per als propers 2 i 3 de novembre a les nou del matí per fixar les mesures cautelars pertinents contra ells.





Per la seva banda, el secretari tercer de la Mesa del Parlament dissolt, Joan Josep Nuet, sí ha anunciat que el dijous a les 9.00 hores anirà a declarar al Tribunal Suprem.





El conseller de Territori de la Generalitat cessat, Josep Rull, va rebre dimarts a la nit la citació de l'Audiència Nacional per al dijous a les 9.00 hores.