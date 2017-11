Els grups del Parlament es reparteixen gairebé 16 milions anuals i només Junts pel Sí cobrarà 7 aquest any

Els grups del Parlament es reparteixen 16 milions









Els sis grups del Parlament es repartiran aquest any gairebé 16 milions d'euros, les subvencions més altes de tots els legislatius del país i molt per sobre de les que corresponen per exemple als grups del Senat, que es distribueixen entre tots sis milions i dels 9,3 que reparteix el Congrés l'any entre els seus. Només Junts pel Sí, amb 62 escons, es porta 7.011.480 euros, a 113.000 euros l'escó.





Tots els parlaments tenen una important partida pressupostària per subvencionar el treball dels grups. En el cas català, les xifres s'actualitzaran en la nova legislatura que arrencarà després de les eleccions autonòmiques del 21 de desembre. La pujada o baixada en el nombre d'escons pot suposar una important variació en els ingressos dels partits polítics, que es troben en ple procés d'elaboració de candidatures.





Segons les xifres d'aquest any, Junts pel Sí rebrà 7 milions d'euros, seguit de Ciutadans (25 diputats), que cobrarà al llarg de l'exercici 2,99 milions d'euros. El tercer grup, el PSC (16 escons), ingressarà 1,9 milions mentre que Catalunya Sí que és Pot (11) i el PP (11) ingressaran, respectivament, 1,33 milions. Tanca la llista la CUP (10), a la qual li corresponen 1,23 milions.





Aquesta xifra de subvenció als grups del Parlament, només aquest capítol, és similar al pressupost anual de sis parlaments autonòmics, que oscil·len entre els 13 i els 17 milions d'euros: Extremadura, Astúries, Balears, Galícia, Canàries i Castella i Lleó.





MADRID I ANDALUSIA, LLUNY DE CATALUNYA





El major legislatiu autonòmic és el català, amb 135 diputats i 53,6 milions de cost aquest any. És el pressupost més alt dels disset parlaments, gairebé el doble que el segon en grandària, l'Assemblea de Madrid, que aquest any té uns comptes de 28,6 milions d'euros, i una quarta part més alta que el del tercer, el andalús, que el 2017 arriba als 40,2 milions d'euros

.

L'Assemblea de Madrid estableix una subvenció fixa a tots els partits de 489.000 euros, a la qual cosa se suma 17.800 euros per diputat, fet que suposa un finançament mitjana de 27.000 euros per escó. El 2017, el PP, partit majoritari a l'Assemblea, va comptar amb 1,3 milions d'euros públics pels seus 48 escons.





En el cas del Parlament d'Andalusia, els partits reben una assignació fixa de 355.066 euros anuals i la resta del crèdit, de gairebé 10 milions d'euros, es reparteix entre tots grups parlamentaris. En el cas del PSOE, partit majoritari que compta amb 47 escons, les subvencions arriben als 4,1 milions durant aquest any, el que significa 87.234 euros per cada representant.





Una altra forma de revisar les xifres és el cost parlamentari total per escó. En aquest rànquing se situa al capdavant Parlament basc: té un pressupost total el 2017 de 33,5 milions d'euros per al treball dels seus 75 parlamentaris, és a dir, presenta un cost per escó de 446.000 euros; li segueix el Parlament, amb 397.000 euros per escó i el Parlament andalús, 372.000 euros.