El PSOE escombra per sota de la catifa les sancions a Montilla i Antich per no votar el 155

Francesc Antich i José Montilla









La direcció del PSOE no considera un assumpte prioritari estudiar si escau sancionar els dos senadors socialistes que es van absentar de manera deliberada del Ple de la Cambra Alta per no haver de votar les mesures del Govern per intervenir l'autonomia catalana a l'empara de l'article 155 de la Constitució.





L'únic senador que té el PSC, José Montilla, que a més va ser president de la Generalitat, i el balear Francesc Antich, que també va governar les Illes Balears, van expressar d'aquesta manera el seu desacord amb les mesures sense trencar la disciplina de vot desmarcant-se de la posició que va mantenir el Grup Socialista en el seu conjunt, que va votar a favor de les mesures costat de PP, Ciutadans, Coalició Canària, UPN i Fòrum Astúries.





Tant Montilla com Antich informat prèviament al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de la seva decisió i van trobar comprensió en el secretari general.





En el si del Grup Socialista, fins a la data tampoc ningú ha demanat prendre represàlies contra els dos senadors.





"Estem centrats en temes més importants que el reglament ara", expliquen fonts de la direcció socialista. Davant d'una situació tan excepcional com la que s'està donant a Catalunya, els socialistes estan centrats en un objectiu prioritari: "estendre ponts i crear un espai comú per a la concòrdia i l'entesa" entre catalans, una alternativa diferent de Govern en aquesta comunitat, afegeixen.





ELS MOTIUS DE MONTILLA





El senador Montilla es va absentar del Ple el 27 d'octubre passat minuts abans que comencés la votació, que va seguir per una pantalla de televisió al Saló de Passos Perduts de la Cambra Alta. Allà va oferir una roda de premsa on va justificar la seva negativa a votar el 155 en què, en la seva qualitat de excap del Govern català, havia d'actuar representant a aquells catalans que no estan d'acord amb la "idoneïtat" d'aquestes mesures.





Tampoc podia votar en contra de 155, va explicar, a causa de l'actitud irresponsable de les autoritats catalanes, que han vulnerat la llei i situat a Catalunya a la vora d ' "un precipici d'incalculables conseqüències".





Unes raons similars esgrimir Antich. Va explicar que en la seva condició d'expresident autonòmic no podia donar suport a la intervenció d'una comunitat. "He preferit no votar. Reconec que el meu partit ha fet més esforç que ningú perquè hi hagués diàleg, que ha posat més mitjans per mitjançar, perquè això s'arreglés amb una solució sense confrontació", va afirmar.





També va admetre que no comparteix les mesures que es van a aplicar a Catalunya, però que a més és senador autonòmic per "un pacte amb diferents veus". El PSIB governa a les Balears amb respatller de Més i Podem, partits aquests últims que li havien demanat expressament en els últims dies que no votés a favor com la resta del PSOE.





Això sí, va deixar clar que no és independentista i que no comparteix el procés sobiranista seguit per les institucions catalanes. "Crec que una minoria amb el 48 per cent dels vots no pot ficar en l'embolic en què s'ha ficat (el president, Carles) Puigdemont al poble de Catalunya", ha afegit.