El setmanari satíric 'Le Canard Enchaîné' ha criticat durament aquest dimecres 1 de novembre a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.





Amb una vinyeta en la seva portada i un article, la publicació recull el viatge de Puigdemont a Brussel·les després d'haver penjat a les xarxes socials un missatge amb "falsos indicis per induir a error als seus eventuals perseguidors".





Destaca que no va comptar amb la meteorologia, ja que mostrava el cel de Barcelona ennuvolat quan en realitat hi havia un sol radiant.





El setmanari -que ha realitzat durant la seva història importants revelacions a França, com les relacionades amb François Fillon (Pressdigital)- continua en to satíric assenyalant que "un gran combatent, aquest Puigdemont, un temible guerriller, astut i valent, que anava a ser un mal de cap per als 'franquistes' de Madrid ".





"Malgrat tot, va aconseguir escapar de les milícies, necessàriament feixistes, que recorren Catalunya i assolir Bèlgica. Un desafiament sorprenent". "Què fi estrateg aquest Puigdemont", destaca 'Le canard'.





Per a la publicació, l'expresident "ha acostumat als seus seguidors a viure en una certa confusió" -en referència a les diverses cancel·lacions de la seva compareixença el passat 27 d'octubre, que al final van acabar amb un Puigdemont que "acusat de traïció per una part de la coalició independentista, es va espantar i es va fer enrere ".