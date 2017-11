La grip i el refredat no es curen amb antibiòtics

A Europa moren 25.000 persones a l'any per infeccions bacterianes.





Els antibiòtics ajuden a tractar infeccions causades per bacteris, però no curen infeccions víriques com la grip o el refredat.





Així ho ha explicat el ministeri de Sanitat, a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que ha llançat la campanya 'Antibiòtics: tómatelos un seriós', amb la qual pretén conscienciar sobre la importància de l'ús prudent de aquests fàrmacs.





"Si es prenen sense recepta, els bacteris es fan resistents i els antibiòtics deixen de funcionar, posant en risc la salut de tots", adverteixen.





Així, un ús equivocat o incorrecte dels antibiòtics pot fer que els bacteris es tornen resistents enfront de futurs tractaments.





Això representa un risc per a la salut, i no només per a la persona que ha pres antibiòtics de forma inadequada, sinó també per a qualsevol altra persona que pogués contraure el bacteri resistent més endavant.





Sanitat recorda que l'aparició i la propagació de les infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics és un dels majors reptes globals als quals s'enfronta la medicina moderna.





D'acord amb les estadístiques, a tot Europa moren al voltant de 25.000 persones cada any com a conseqüència de les infeccions hospitalàries causades per bacteris resistents.