Junqueras proclama a 'The New York Times' que Catalunya no donarà "marxa enrere"

Junqueras votant en el referèndum il·legal de l'1-O.





El vicepresident cessat de la Generalitat i líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sosté que 'Catalunya no farà marxa enrere' després de la proclamació de la República, en un article publicat al diari ' The New York Times '.





Així, Junqueras sosté que la "voluntat de Madrid" és la de "anul·lar" el govern autonòmic, rebutjar el diàleg i "limitar els drets i llibertats", així com perseguir els representants polítics catalans.





També ha acusat el estat d'estar disposat a "apoderar-se" de les institucions del poble ia "controlar-les".





El republicà assegura que no poden permetre que el Govern central hagi "entrat" a Catalunya amb la intenció d' "controlar els mitjans", posar "la nostra policia al seu servei" així com "convertir el país en una altra província més d'Espanya"





REPÚBLICA CATALANA





Oriol Junqueras sosté que la República Catalana està "recolzada per la legitimitat de les urnes", després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, i que els catalans necessiten formular una "estratègia comuna" per al que denomina com "tram restant" per establir un nou "marc de llibertats".





"En els dies vinents, haurem de prendre decisions, i no sempre seran fàcils d'entendre", sosté Junqueras.





EL "ATAC" DEL 155





Junqueras titlla de "usurpació de les institucions" l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i sosté que donar una "resposta" a això s'ha tornat una "prioritat" davant una herramineta que permet "Madrid", sosté, tenir el " control administratiu "de Catalunya.





"Davant d'aquest atac, hem de recompondre les nostres forces, perseverar i no tenir dubte que, amb la civilitat i l'actitud pacífica que sempre hem tingut, seguirem avançant tan lluny com ho decidim", ha escrit el líder republicà.





El valor que aquest país ha demostrat és tan il·luminador i tan fort que tard o d'hora donarà com a resultat la consolidació de la independent, veritablement justa i democràtica República de Catalunya.