Junqueras arriba a l'Audiència Nacional per declarar per rebel·lió

Junqueras compareix en l'AN









L'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha arribat a les 8.05 d'aquest dijous a l'Audiència Nacional on en una hora ha estat citat per la jutge Carmen Lamela al costat del president cessat Carles Puigdemont --que ha anunciat des de Bèlgica que no compareixerà ni ell ni altres quatre membres de qui va ser el seu Govern-- per declarar en el marc de la querella presentada contra tots ells per delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics comesos en l'anomenat Procés.





Junqueras ha arribat sol i lluint un llaç groc -un símbol per la llibertat dels presidents l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a la presó per presumpta sedición-. Està citat juntament amb un la resta del exgovern de la Generalitat, un total de 14 persones, totes ells a les nou d'aquest matí.





A aquesta mateixa hora, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat pels mateixos delictes a la presidenta del Parlament Carme Forcadell i als cinc exmembres de la Mesa de la Cambra.