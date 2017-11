Les Filles de dos extresorers de CDC entre les destituïdes pel 155

Els familiars dels extresorers han estat cessats.





Segons pública El Mundo , entre els càrrecs de la Generalitat que cessen en les seves responsabilitats després de l'aplicació de l'article 155, a més del president i els seus consellers, s'expliquen també 141 càrrecs eventuals o de confiança, entre els quals es comptabilitzen diversos familiars directes d'ex càrrecs de la desapareguda CDC.





Dues de les destituïdes són les filles dels extresorers de CDC, Daniel Osàcar i Andreu Viloca, imputats en causes per presumpta corrupció, els coneguts 'cas del 3%' i 'cas Palau', tots dos vinculats amb finançament irregular del partit.





Raquel Viloca cessa en el seu càrrec com a adjunta a la cap de Gabinet del conseller de Cultura. Un càrrec que ocupava des de l'abril de 2016 i pel qual cobrava 42.760 euros anuals. Amb la seva destitució, la filla de l'extresorer de CDC trenca una carrera professional molt unida a la Generalitat. Va ser escollida com a personal de lliure designació per ocupar el càrrec de cap de l'Oficina de la Secretaria del conseller de Justícia mentre Germà Gordó va ocupar aquest càrrec, entre desembre de 2012 i gener de 2016.





La filla de l'extresorer de CDC va ser destituïda del departament de Justícia de la Generalitat al gener de 2016, coincidint amb la sortida de Gordó del càrrec i l'entrada de l'actual conseller, Carles Mundó, d'ERC. Als pocs mesos, exactament el 12 d'abril d'aquest any, Raquel Viloca tornava a la Generalitat, aquesta vegada com a adjunta al cap del Gabinet del conseller de Cultura.





Mònica Osàcar, filla de Daniel Osàcar, ha estat apartada del seu càrrec com a responsable de Publicitat Institucional del departament de Presidència. Una posició que ocupava des de 2011, quan va ser contractada pel llavors president Artur Mas. Pel seu treball rebia 65.781 euros anuals. També va treballar al departament de Presidència durant l'últim govern de Jordi Pujol.