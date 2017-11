Hogar Social Madrid increpa membres del Govern i de la Mesa del Parlament

Increpen membres del Govern i la Mesa del Parlament









Membres d' Hogar Social Madrid van rebre aquest dimecres entre crits i insults els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya dissolt i del Govern cessat a la seva arribada a l'estació d'Atocha a Madrid, on aquest dijous van a declarar en el marc de la querella presentada per la Fiscalia General de l'Estat contra tots ells pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics.





Segons un vídeo difós per Hogar Social Madrid, un grup de persones pertanyents al col·lectiu ultradretà esperaven a l'estació madrilenya als polítics que estan citats a declarar aquest dijous portant banderes d'Espanya i entonant el càntic 'Que viva España'.





Entre crits de 'fora', 'Puigdemont dimissió' i 'No ens enganyen Catalunya és Espanya', els ultradretans han perseguit per l'estació d'Atocha als polítics catalans, que van haver de ser escortats per agents de la Policia Nacional.