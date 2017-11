Només els covards necessiten de la mentida per eludir la realitat

"Qui no és agraït perjudica a tots els que necessiten ajuda", deia l'escriptor romà Siro, fa ja bastants segles. Així podria qualifiqués l'actitud de Carles Puigdemont, fugit a Brussel·les per escapar de la justícia. En aquesta fugida cap endavant, l'han acompanyat, 6 exconseller, dos dels quals s'ho han pensat millor i han tornat a Barcelona per acudir a declarar .Saben el que es juguen si no compareixen, però tenen l'esperança posada en l'advocat que ha defensat a algun etarra. Vol Puigdemont que sorgeixi una ETA catalana?.





Quan els que dirigeixen un país, utilitzen la fugida per salvar-se - abans ho feien per les clavegueres, ara en avions-, deixant penjats a la resta de companys del seu govern, la presidenta en funcions del Parlament i membres de la taula, és d'una covardia tan gran que només pot ser interpretada, que no entesa, per la por escènica a ser detingut. Però pensaven que tots els seus actes no anaven a tenir conseqüències? .¿Se creien que la declaració d'independència era com jugar a monopoli, o una entremaliadura de nens que juguen a governants ?.





Amb aquests actes de desobediència, fugida i falta de responsabilitat, l'únic que han fet és posar-ho més difícil als que s'han quedat a Barcelona i van a comparèixer davant la justícia. Segurament, als que estan a Brussel·les, els importa un rave que els jutges puguin decretar presó preventiva per a ells, davant la possibilitat de fugida com ells que s'han "exiliat" a la capital d'Europa.





El desconcert s'ha instal·lat entre el món independentista interessat i la ciutadania de a peu, bona part d'aquesta última no entén la postura de Puigdemont. Pensen que s'haurien d'haver quedat i afrontar la situació i les conseqüències, en diuen traïdor. També els afectats estan dividits encara que en públic intentin donar imatge d'unitat, però no és així. Puigdemont no és un valent, ni és conscient o sí? de la situació que la seva decisió ha generat, en aquesta Catalunya, que ell diu defensar. És rotundament fals i no ha deixat ni un sol instant d'enganyar. "El covard a si mateix es diu prudent", se sol dir, però és un eufemisme que ja no cola.





Puigdemont crida a la gent a mantenir viva la lluita, quan ell ha estat el primer a sortir corrent, és cabrejant. Què vol enfrontaments als carrers ?.





Seguir mantenint que la República Catalana està instaurada i que part del seu govern, com és el cas de Junqueras, seguiu signant els seus articles d'opinió en diaris estrangers com a vicepresident de Catalunya, és un insult a la ciutadania, al mateix temps que el seu partit, ERC, ha manifestat la seva intenció de concórrer a les eleccions del 21 de desembre, és d'un sense sentit supí. El que està claríssim és que Junqueras, no només no va a encapçalar, ni va a estar a cap llista, el mateix que Puigdemont, Forcadell i algunes més posicions. Ho veurem, el mateix que el valent Puigdemont i més d'un dels actors d'aquesta comèdia de Valle Inclán. El que mana malament, perd l'autoritat del seu comandament i això és el que li ha passat a Puigdemont, Junqueras, Forcadell.





Seguirem tenint uns dies intensos en esdeveniments, que en més d'una ocasió ens deixaran sense aire, ens transporten a altres èpoques recents que crèiem ja oblidades. Esperem que els resultats no siguin els mateixos.









Els astuts, que creuen que han descobert les grans estratègies, però vencen sempre en el primer moment, solen ser vençuts abans del que pensen.