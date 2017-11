Borràs va a declarar a l'Audiència Nacional

Meritxell Borràs va a l'AN









L'exconsellera de Governació Meritxell Borràs, que en principi era una dels quatre exmembres del Govern de la Generalitat que estava previst que es quedessin acompanyant a Bèlgica a l'expresident Carles Puigdemont, sí que ha arribat aquest dijous a l'Audiència Nacional acompanyada d'altres dels seus companys per declarar el marc de la querella presentada per la Fiscalia contra tots ells delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics relacionats amb el desenvolupament de l'anomenat procés i la declaració unilateral d'independència de Catalunya.





A qui no s'espera a l'Audiència Nacional és al president de la Generalitat, Carles Puigdemont i als seus exconsellers Antoni Comín, d'ERC (Salut), Meritxell Serret, d'ERC (Agricultura, Ganadría, Pesca i Alimentació) i Clara Ponsatí ( educació), després que ahir a la nit anunciessin que romandrien a Bèlgica i no tornarien a Espanya per comparèixer davant els tribunals. Cap d'ells ha arribat a l'Audiència Nacional.





NO HI VA HAVER APLAUDIMENTS PER VILA





El primer a arribar va ser Oriol Junqueras, que va arribar sol i lluint llaç groc -un símbol per la llibertat dels presidents l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a la presó per presumpta sedición-.





Més tard van anar arribant els altres vuit consellers acompanyats per aplaudiments -excepte per Vila-per una comitiva encapçalada per l'expresident Artur Mas i l'exconseller de Presidència Francesc Homs, inhabilitats pel Tribunal Suprem després de ser jutjats per organitzar la consulta del 9-N de 2014.





En aquestes mateixes actuacions, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha cridat en el marc de la querella presentada per la Fiscalia General de l'Estat contra tots ells pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics. Al carrer Gènova, diverses persones concentrades cridaven coincidint amb l'arribada dels imputats frases com: "Visca la Policia!! Visca la Guàrdia Civil!" i "feixistes".