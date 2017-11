Forcadell, l'última dels investigats en arribar al Tribunal Suprem

Ambient al Tribunal Suprem a l'espera de l'arribada de Forcadell













La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha arribat aquest dijous a prop de les 9.20 hores al Tribunal Suprem per declarar com a investigats per un presumpte delicte de rebel·lió acompanyada per més de 50 diputats catalans que es trobaven als voltants.





Forcadell ha estat l'última de les investigades en presentar-se al Tribunal Suprem; ha arribat en un cotxe, que ha aturat al costat de l'entrada de la seu, on ha estat preguntada per la premsa però la presidenta del Parlament no ha fet declaracions.

















En un dels laterals de la porta es trobaven més de 50 diputats catalans que han acompanyat els membres de la Mesa que han arribat minuts que Forcadell.





Aquests els han rebut amb aplaudiments i al crit de "no esteu sols"; en arribar Anna Simó dos vianants abillats amb banderes d'Espanya l'han increpat, i ha hagut de mitjançar la Policia.





També s'ha concentrat un petit grup de persones que cridaven "Puigdemont a la presó", portant una pancarta que deia "minoria colpista sou els feixistes".





Entre la nodrida comitiva de diputats catalans, tant del Congrés com del Parlament, s'ha vist ERC encapçalada pels diputats Joan Tardà, Gabriel Rufián i Carmen Jordá, a més de la part del PDeCAT han acudit entre d'altres la diputada Lourdes Ciuró.





Entre d'altres dirigents als investigats també es trobava el coordinador general de Catalunya en comú, Xavier Domenech, amb el líder d'IU, Alberto Garzón, i el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, a la delegació també es trobava entre d'altres el secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, i la diputada Marta Sibina, que han estat els primers a presentar-se als voltants del Suprem.