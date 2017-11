José Mourinho declara aquest divendres per dos presumptes delictes contra la Hisenda Pública

Mourinho està sent investigat pels exercicis fiscals de 2011 i 2012.





L'entrenador del Manchester United, José Mourinho, ha estat citat a declarar aquest divendres a les 10 al jutjat Nº 4 de Pozuelo de Alarcón per dos delictes contra la Hisenda Pública durant els exercicis fiscals de 2011 i 2012, quan entrenava el Reial Madrid.





El portuguès ha estat citat arran d'una denúncia de la Secció de Delictes Econòmics de la Fiscalia Provincial de Madrid per defraudar 3,3 milions d'euros en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), concretament 1.611.537 euros en 2011 i 1.693.133 euros el 2012.





De les dades que va remetre a la Fiscalia l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) es desprèn que en data indeterminada, "però abans del 17 de setembre de 2004", el denunciat va subscriure un contracte pel qual cedia els seus drets d'imatge a la societat amb seu a les Illes Verges Britàniques, Koper Services SA





El 17 de setembre de 2004 va rubricar un nou contracte de cessió dels seus drets d'imatge entre Koper Services SA i la irlandesa Multisports & Image Management Limited i quatre anys més tard (el 22 de desembre de 2008) la societat irlandesa va subscriure amb Polaris Sports Limited , que tenia el mateix domicili social, un contracte de representació perquè busqués i negociés contractes comercials.





"Totes aquestes estructures societàries van ser utilitzades pel denunciat amb l'objecte de fer físicament opacs els beneficis procedents dels seus drets d'imatge", assenyala el ministeri fiscal en un comunicat.





Després d'abandonar el seu càrrec d'entrenador al Chelsea, Mourinho va signar el 31 de març de 2010 un contracte de treball amb Reial Madrid i va traslladar la seva residència a Madrid, motiu pel qual va adquirir la condició de resident fiscal a Espanya. No obstant això, "amb ànim d'obtenir un benefici il·lícit", va presentar en termini les seves declaracions dels exercicis 2011 i 2012 sense declarar els seus ingressos procedents de la cessió dels seus drets d'imatge.





El 23 de juliol de 2014 l'AEAT va comunicar a Mourinho que se li anava a investigar les seves declaracions d'IRPF dels exercicis 2010-2012 i de No Residents de 2013 i va aportar els certificats emesos per Global Directors Limited dels que es desprenia que Operating Nominees Limited ostentava el 100 per cent de Kooper Services SA





Va ser llavors quan l'Agència Tributària va realitzar la corresponent liquidació en què es van admetre les despeses repercutits per Kooper al denunciat resultant que els ingressos percebuts i no declarats pels drets d'imatge eren de 3.249.521 euros el 2011 i 2.805.903 euros el 2012 . Per aquest motiu el denunciat signés el 3 de juliol de 2015 acta de conformitat, reconeixent la falta de declaració dels drets d'imatge, accedint a l'abonament d'una sanció de 1.146.307,83 euros.





No obstant això, després de l'acta de conformitat, l'AEAT va tenir coneixement que Kooper Services SA "va ser creada pel denunciant amb l'objecte d'ocultar els seus drets d'imatge" i que és titular del cent per cent d'aquesta societat a través de Kaitaia Trust, amb seu a Nova Zelanda, de la qual també és fundador Mourinho i és beneficiari amb la seva dona i fills.





"Atès que no hi ha diferència entre el denunciat i la societat Kooper, el denunciat va presentar en l'expedient documentació relativa a despeses de la societat que no es corresponen amb la realitat", conclou en el seu argumentat denúncia la Fiscalia.





En conseqüència, les quantitats que s'haurien d'haver integrat en la base imposable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l'denunciat són de 3.778.074,35 euros i 3.262.298,76 euros, ocasionant d'aquesta manera suposadament un perjudici per a la Hisenda Pública de 1.611.537,61 euros en 2.011 i de 1.693.133,05 euros en 2.012.