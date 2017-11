Lesmes porta a Barcelona una reunió del CGPJ com a gest cap als jutges catalans

El president del TS C.Lesmes i el del TSJC J.M.Barrientos amb el ple del TSJC









El president del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha convocat per a les 10.30 hores d'aquest dijous a Barcelona a la comissió permanent d'aquest òrgan de govern "com a mostra del suport de la institució "als jutges destinats a Catalunya.





La visita de la comissió permanent es produeix després d'una carta de solidaritat que Lesmes va enviar divendres als jutges catalans "davant la declaració d'independència aprovada aquest mateix dia" pel Parlament, segons ha informat en un comunicat el CGPJ.





En aquesta missiva, el president del CGPJ va traslladar als jutges i magistrats de Catalunya "el seu suport, respecte i solidaritat", en el seu nom i en el dels que formen part del Consell i en el de tota la carrera judicial.





Lesmes ja va viatjar el 15 de setembre a la capital catalana, on es va reunir amb la Sala de Govern del TSJC, i la comissió permanent va aprovar sis dies després una declaració institucional de suport als jutges d'aquesta comunitat autònoma.





La visita de Lesmes a Barcelona coincideix el dia en què la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i cinc exmembres de la Mesa de la Cambra estan citats per declarar com a investigats al Tribunal Suprem en el marc de la querella presentada dilluns a la Fiscalia contra ells per suposada rebel·lió.