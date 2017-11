Mas diu que l'absència de Puigdemont forma part d'una estratègia de defensa

Artur Mas a l'Audiència per donar suport a Junqueras i exmembres del Govern









L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat aquest dijous que l'absència de l'expresident Carles Puigdemont a l'Audiència Nacional, on ha estat citat a declarar en qualitat d'investigat juntament amb els altres 13 exconsellers del Govern cessat, correspon a una estratègia legítima de defensa i ha denunciat que s'està produint un "abús de dret".





Mas ha explicat en declaracions als mitjans que s'ha traslladat a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem per mostrar el seu suport a la vintena de excàrrecs del Govern i del Parlament català investigats en els dos òrgans judicials per participar en la declaració unilateral d'independència (DUI ) de Catalunya i s'ha mostrat convençut que la decisió de Puigdemont de no anar no tindrà conseqüències polítiques entre els partidaris de la independència de Catalunya.





"Això és un abús del dret, no és abandonar un país", ha dit després de ser preguntat per la situació de Puigdemont, l'advocat europeu va avançar ahir que no aniria a la citació judicial i romandria a Bèlgica juntament amb altres quatre consellers cessats.





Mas ha matisat que el seu successor, amb el qual no parla des de divendres, no ha abandonat Espanya i que la seva intenció és "donar la cara" tot i que se li imputen, ha dit, "delictes molt greus amb penes molt dures" .





"VIOLÈNCIA DE L'ESTAT"





Al fil ha precisat que unes persones que estan sotmeses "a aquestes penes tan dures i tan llargues han de tenir dret a una estratègia de defensa" i que els delictes de sedició, rebel·lió i malversació pels quals se'ls investiga "no té cap base" perquè "els únics que han practicat violència és l'Estat", ha dit.





"A base de tribunals i de violència el conflicte entre una part de Catalunya molt significativa i l'Estat espanyol no es resol, a l'inrevés. Com més gasolina i llenya es tira al foc, el foc es fa gran i si vostès miren les enquestes més recents comprovaran que el sentiment i la voluntat a favor de la independència de Catalunya està creixent. ni tribunals ni violència són la solució ", ha precisat.





En relació als comicis convocats per al pròxim 21 de desembre pel president del Govern central, Mariano Rajoy, després de cessar Puigdemont i el seu equip de govern, l'exmandatari català ha dit que es tracta d'una "bona oportunitat" perquè, "sense que ningú pugui dir que és marc legal ", es derroti aquest" autoritarisme "de l'Estat a Catalunya.