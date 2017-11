Henkel, YouTooday i l'Institut Català d'Oncologia, reconeguts per la seva RSE

Reconeixen entitats per la seva RSE









Henkel, l'Institut Català d'Oncologia i YouTooday han vist reconeguda la seva política de responsabilitat social empresarial amb uns guardons que concedeixen l'empresa social Apunts i la Universitat Abat Oliba CEU en el marc de la Jornada Implementar l'RSE, que celebra la seva tercera edició.





Henkel ha resultat l'empresa destacada en la categoria de 'Promoció de la diversitat', mentre que YouTooday ho ha estat en la d''Innovació Social' i l'Institut Català d'Oncologia ha rebut el guardó als 'Valors Socials'.





L'elecció de les empreses i entitats distingides ha estat a càrrec dels membres del Club d'Emprenedors de la Universitat Abat Oliba CEU, als que va correspondre la tasca d'avaluar les candidatures presentades.





En la tercera edició de la Jornada Implementar RSE, els organitzadors han destacat la innovació com a factor de millora del benestar en el marc de les empreses. Es tracta d'una aproximació a l'RSE que encaixa amb la lògica de promoció del win-win amb què va néixer la Jornada.





Amb aquesta idea ha començat la seva ponència el director general de Great Place to Work Espanya, Nicolás Ramilo. "El mantra de l'empresa durant molts anys ha estat el d'aconseguir la confiança del client, però si no tens la dels teus empleats, estàs acabat".





La inauguració de la Jornada ha comptat amb la participació de la directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel, que ha valorat l'evolució experimentada per la RSE en els últims anys. "De complir la llei i fer una petita tasca filantròpica, s'ha passat a l'existència d'un grup d'empreses de tercera generació que entenen la RSE com una cosa entreteixit en la societat en la qual estan i es conceben a si mateixes com a agents de canvi social ".