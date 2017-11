Detinguts dos joves a Lleida per delicte d'incitació a l'odi contra la Guàrdia Civil

Dos detinguts per incitar a l'odi contra la Guàrdia Civil









Dos joves lleidatans, un noi i una noia, han estat detinguts els últims dies com a presumptes autors d'un delicte d'incitació a l'odi contra la Guàrdia Civil, ha informat l'Institut Armat.





Fiscalia els investiga per penjar sengles publicacions a Facebook amb imatges d'agents i amb comentaris que van publicar la setmana després de l'1 d'octubre.





La jove, que també està sent investigada per revelació de secrets, va publicar la foto d'un home i un cotxe en el qual deia "Alerta si veieu aquests individus per Lleida, són nacionals o GC camuflats intentant provocar aldarulls per Lleida, per no caure en provocacions, calma i molta calma".





Tots dos van quedar en llibertat amb càrrecs després de dormir una nit al calabós i passar a disposició judicial.