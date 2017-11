Advocat d'exmembres de la Mesa lamenta que l'absència de Puigdemont perjudica als seus clients

& Lt; / p & gt; & Lt; p & gt; & lt; br / & gt; & lt; / p & gt;





L'advocat de tres exmembres de la Mesa del Parlament de Catalunya, investigats al Tribunal Suprem pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació pels fets relacionats amb la declaració unilateral d'independència (DUI), ha assegurat aquest dijous que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hagi decidit no anar a l'Audiència Nacional per declarar pels mateixos fets perjudica els seus defensats.

MÉS INFORMACIÓ El Suprem posposa la declaració de Forcadell i els cinc exmembres de la Mesa al 9 de novembre





Així ho ha manifestat Javier Melero, lletrat de Lluís Maria Coromina, Lluís Guinó i Ramona Barrufet als mitjans de comunicació al sortir del Tribunal Suprem, després que les declaracions dels sis investigats a l'alt tribunal --entre ells la presidenta de la cambra parlamentària Carmen Forcadell-- hagin estat suspeses fins el proper 9 de novembre.





Preguntat per si creu que Puigdemont hagi decidit no comparèixer davant la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela perjudica els seus defensats --diputats del PDeCAT--, l'advocat ha contestat un rotund "sí, és clar".





No obstant això, el defensor del secretari tercer de la taula, Joan Josep Nuet, ha preferit no entrar en l'assumpte i ha afirmat que si té conseqüències o no aquest fet ho ha de decidir el jutge.





Forcadell, Corominas, Guinó, Barrufet, Nuet i Anna Simó estaven citats aquest dijous a les 9.30 hores per declarar davant del jutge Pablo Llarena per la querella presentada dilluns passat pel Ministeri Públic. Les compareixences s'han suspès fins al pròxim 9 de novembre a petició dels advocats.





El jutge també ha acordat posar a aquestes persones sota vigilància policial fins aquest dia, acceptant així la sol·licitud del fiscal del Tribunal Suprem Fidel Cadenes. Aquestes mesures cautelars consisteixen en facilitar un domicili i un telèfon en el qual estiguin localitzables en tot moment, per tal de garantir la seva posada a disposició judicial.