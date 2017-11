Fiscalia demana presó incondicional per als exconsellers que han acudit a l'AN excepte per a Vila

Junqueras arriba a l'Audiència Nacional per declarar per rebel·lió









La Fiscalia de l'Audiència Naciona ha sol·licitat aquest dijous presó incondicional per a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i els altres consellers cessats que han acudit a l'Audiència Nacional, a excepció de l'exresponsable d'Empresa de la Generalitat Santi Vila, per al qual ha demanat presó eludible amb una fiança de 50.000 euros.





El Ministeri Públic ha formulat aquesta petició atenent la gravetat dels delictes que se li imputen als exmembres del Govern per participar en la declaració unilateral d'independència aprovada divendres passat al Parlament.





Tots ells s'han limitat a respondre les preguntes del seu advocat, a excepció de l'exconseller d'Empresa Santi Vila, que també ha respost la Fiscalia.





Dels catorze citats per la jutge del cas, Carmen Lamela, nou han estat els que s'han traslladat a l'Audiència Nacional i cinc --entre ells el president cessat Carles Puigdemont-- s'han quedat a Bèlgica, a on van viatjar el passat cap de setmana. Se'ls investiga per delictes de rebel·lió, sedició i malversació.





AL·LEGAT DELS ACUSATS





Segons informen fonts presents en les declaracions, els advocats dels exconsellers els han preguntat sobre si hi va haver violència en la seva actuació o els consta que hagi existit durant la defensa de l'anomenat procès independentista.





Aquestes preguntes pretendrien demostrar que no van cometre delicte de rebel·lió, penat amb fins a 30 anys de presó.





Vila, possible candidat del PDeCat a la Presidència de la Generalitat, ha matisat davant la magistrada que va estar al costat de Puigdemont en tot moment i que va advocar pel diàleg fins al final. Fa set dies va presentar la seva dimissió davant la negativa de Puigdemont a convocar eleccions.





Passades les dotze del migdia ha començat una audiència breu conjunta després de la qual la titular del Jutjat Central d'Instrucció 3 de l'Audiència Nacional decidirà les mesures cautelars a adoptar contra els investigats d'acord amb la petició formulada pels fiscals del cas, Miguel Ángel Carballo i Pedro Rubira.





En l'acte de dimarts passat pel qual admetia a tràmit la querella del Ministeri Públic, Lamela va dir que existien factors per determinar la necessitat "d'adoptar mesures cautelars de caràcter real" davant la "gravetat i complexitat dels fets aparentment delictius en aquest procés", que, tal com exposa la Fiscalia en la seva querella, es remunta al 9 de novembre de 2015, quan va arrencar el pla independentista al Parlament.





El primer a arribar a l'Audiència Nacional ha estat Oriol Junqueras; després d'ell han arribat Raül Romeva (Afers Internacionals), Carles Mundó (Justícia), Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidència), Dolors Bassa (Treball) i Meritxell Borràs (Governació).





L'últim a fer-ho ha estat Vila, que a diferència de la resta, no ha rebut els aplaudiments ni l'ovació dels membres del PdeCat que els esperaven a l'entrada de les dependències judicials.