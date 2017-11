Aran aprova una declaració en la qual demana reconeixement del seu autogovern en la Constitució

Aran reclama el seu autogovern









El Consell General d'Aran ha aprovat aquest dilluns una declaració institucional en què demana diàleg a les institucions catalanes i espanyoles en el conflicte entre la Generalitat i l'Estat i en què reclamen el reconeixement del seu autogovern en una eventual reforma de la Constitució .





"Instem el Síndic d'Aran i els grups polítics que conformen el Ple del Conselh Generau d'Aran a realitzar totes aquelles gestions davant de les institucions catalanes, així com en la Comissió Territorial del Congrés dels Diputats, per buscar un reconeixement constitucional que permeti noves metes per al nostre estatut singular d'autogovern", recull la declaració, que la institució ha fet pública a través del seu web.





"Els consellers del Conselh Generau d'Aran, amb el Síndic al capdavant, volen acordar aquesta acord institucional, instant a totes les formacions polítiques, ia les institucions espanyoles i catalanes, la necessitat d'exercir el diàleg com a instrument de l'acció política, evitant totes aquelles actuacions que impliquin la crispació i vulneració dels drets", assegura el Conselh.





"Aran està definida en el preàmbul de la Llei 1/2015 de 5 de hereuèr de Regim Especiau dera Val d'Aran, com una realitat nacional amb personalitat pròpia i diferenciada, fonamentada en el fet que la comunitat aranesa disposa de llengua i cultura pròpia, i d'una tradició de govern defensada pels aranesos al llarg del temps.