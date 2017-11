Barcelona reconeix el Govern cessat com a legítim i Puigdemont com a president

L'Ajuntament de Barcelona reconeix el Govern com a legítim









El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha reconegut aquest dijous al Govern i al Parlament sorgits de les urnes del 27 de setembre de 2015 com l'únic legítim de Catalunya, però ha rebutjat una proposta de la CUP per reconèixer la proclamació de la república catalana.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reconegut en el ple municipal que el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, és qui "ostenta la legitimitat de les institucions catalanes fins que es recuperi l'autogovern" a Catalunya.





Ha aprovat una proposta d'ERC per donar suport a la legitimitat del Govern, rebutjar l'aplicació de l'article 155 i "la resposta autoritària i amenaçadora de l'Estat", cosa que han votat a favor ERC, BComú, el grup Demòcrata, la CUP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), mentre que PSC, Cs i PP han votat en contra.





BComú ha votat en contra del reconeixement de la proclamació de la república catalana que havia proposat la CUP, per la qual cosa ha quedat rebutjada la seva proposta, que també advocava per que l'Ajuntament posés totes les seves eines per impedir la intervenció de les institucions catalanes i " fer efectiva la república ".





APROFITAR EL 21-D





El líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha lamentat les acusacions injustes, desproporcionades i antiquades contra el Govern, la Mesa del Parlament, i els presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i ha assegurat que cal aprofitar les eleccions del 21D: "Ningú ens podrà acusar que les hem cuinat".





"Mentre hi hagi gent a la presó i institucions intervingudes no seran unes eleccions normals", ha expressat el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, i ha assegurat que la declaració de la república catalana és una proposta retòrica que divideix i no serveix per a crear aliances, mentre que Carmen Andrés (PSC) ha dit que les eleccions del 21D són una sortida a la crisi institucional.





El president del grup Demòcrata i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha assegurat que l'Estat espanyol és incapaç d'acceptar que certes ideologies polítiques puguin ser majoritàries: "Això és autoritarisme. La vaig matar perquè era meva", i ha mostrat el seu suport a l'exregidor del grup Demòcrata i conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn.





CUP: L'ESTAT TROBARÀ EL SEU "MALSON"





La líder municipal de la CUP, Maria José Lecha, ha advertit els que han donat suport a la aplicació de l'article 155 que no podran cessar un govern de la república catalana, estigui a l'exili o la presó: "L'Estat trobarà en nosaltres la seva pitjor malson ", ha avisat, i ha dit a l'alcaldessa Ada Colau que no hi ha equidistància possible entre opressor i oprimit.





El regidor no adscrit ha defensat que el poble català va parlar l'1 d'octubre, i ha avisat als que defensen la Constitució que aquesta ha passat per sobre de dos milions de persones: "Diuen que tots som espanyols, però en aquest cas se'ns tracta diferent ".





GOVERN "A LA FUGA"





La líder municipal de Cs, Carina Mejías, ha dit que el Govern ha enganyat els independentistes: "Van vendre fum als catalans, van demanar als funcionaris que incomplissin les lleis, i ara tenim un govern a la fuga", ha asseverat, i ha dit que es van jugar les institucions catalanes a una partida que sabrien que perdrien.





El president del PP a Barcelona, Alberto Fernández, ha assegurat que totes les idees es poden defensar "sense unilateralitat i amb respecte a la llei", i ha reclamat enfortir la convivència entre els ciutadans i abandonar els discursos de confrontació.