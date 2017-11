Reaccions després de les decisions de la jutge Lamela

Junqueras i els exconsellers que han declarat entraran a la presó.





Després de les decisions de la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, de dictar presó incondicional per a l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i els exconsellers que han declarat avui davant l'Audiència Nacional, així com l'emissió d'una ordre de detenció contra el president del Govern cessat, Carles Puigdemont i la resta de consellers que es troben en Brsuelas, són nombroses les reaccions que s'estan produint.





L'advocat de Santi Vila, Pau Molins, ha comentat respecte la presó eludible amb fiança de 50.000 € per al seu client, que és "impossible de dipositar", després d'acudir a declarar després d'un dia festiu, i ha considerat com a "gravíssim error" els arguments del ministeri fiscal.





"La declaració de lleis pot ser il·legal o anticonsititucional però no es pot comparar amb un delicte de rebel·lió" perquè exigeix una violència, que, segons Molins "no s'ha produït".





"No s'ha produït un alçament violent", ha considerat Molins, ja que, ha defensat "totes les manifestacions organitzades per la Generalitat han estat pacífiques".





Sobre la declaració de Vila, el seu advocat ha expressat que ha respost a totes les preguntes -Fiscalia i de la jueza- perquè "no tenia res a amagar".





ESTAT "FEIXISTA"





Per la seva banda, la reacció de la CUP ha estat titllar l'Estat de "feixista" i considerar com "legítim" el Govern cessat després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Així ho expressava l'exdiputada Mireia Boya en un apunt de Twitter.









Per la seva banda, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell ha titllat "d 'injusta" la decisió de la jutgessa Lamela a través del seu compte de Twitter.













Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau ha considerat aquest com un dia "negre" per a Catalunya i considera necessària la construcció d'un "front comú" per alliberar el "govern escollit democràticament" que considera com "presos polítics".









Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha dit sentir-se "avergonyit" que al seu país es "s'empresoni opositors".





També el líder dels Demòcrates al consistori barceloní, Xavier Trias, ha acusat aquest dijous a l'Estat de ser "indecent" després de la decisió de la jutge d'enviar a la presó el vicepresident i set consellers cessats.





Els republicans han expressat que avui s'empresona "la demcracia" encara que no saben que és "imposble empresonar la llibertat".





Per la seva banda, el secretari general de Podem en Cataluna, Albano Dante-Fachín valorat sobre la presó decretada per l'Audiència Nacional a nou membres del Govern cessat: "Amb la mateixa força que he criticat a aquest Govern empresonat, treballaré perquè estigui lliure. No passaran".