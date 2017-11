L'alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, s'ha donat de baixa del PSC i ha dimitit del seu càrrec després l'empresonament de l'exvicepresident Oriol Junqueras, i d'altres set exconsellers.





Ho ha anunciat aquest dijous en una compareixença, en què ha dit que el PSC és un partit que ja no li representa "des de fa temps" perquè, segons ha assegurat, ha perdut els valors d'esquerra.





Segons la seva opinió, l'empresonament dels membres del Govern cessat i el suport a l'article 155 de la Constitució han estat "la gota que ha fet vessar el got".





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, respecta la decisió de Ballart, segons fonts socialistes.





HO FA PER ALLEUJAR-SE





Ballart diu que es va "amb la consciència tranquilla i el cap alt" perquè la decisió és coherent amb els seus principis i valors.





Es tracta d'una decisió molt difícil per a ell, segons ha dit, però se sent "alleujat" perquè fa molt temps que no se sentia identificat amb les polítiques del PSC.





També ha defensat que la millor sortida per a l'encaix català és un referèndum pactat i que en cap cas pot judicializarse la política ni dur a terme mesures com les contemplades en el 155.





Segons Ballart, no és el primer militant del PSC que abandona el partit per les seves polítiques en relació a Catalunya, i ha augurat que tampoc serà l'últim.





Ballart, amb Núria Parlon, va ser un dels dirigents del PSC que més crítics es van mostrar amb la direcció del PSC.





El ja exalcalde de Terrassa té un plet pendent amb aquest diari, en la seva guerra per fer callar veus crítiques amb la seva gestió del consistori egarenc.