Entitats independentistes criden a la mobilització davant les decisions judicials

Convoquen una manifestació el 12N.





Les entitats independentistes Òmnium Cultural i l'ANC preparen una manifestació pel proper diumenge 12 de novembre.





Així, Òmnium Cultural ha qualificat d ' "intolerable" l'empresonament de l'exvicepresident del Govern cessat, Oriol Junqueras, i de set consellers també cessats i ha cridat a la mobilització de la ciutadania en diversos actes, entre ells una "gran manifestació" el diumenge 12 de novembre.





Així, han afirmat que tots els empresonats formen part del "Govern legítim" de Catalunya, i han demanat a la ciutadania que participi en els actes de forma pacífica i cívica.





A part de la manifestació del 12, proposen anar al Parlament a les 19 hores, una cassolada a les 22 hores; i concentracions davant dels ajuntaments aquest divendres a les 19 hores, i el diumenge 5 una gran enganxada de cartells.





Per la seva banda, des de l'ANC, el seu vicepresident, Agustí Alcoberro, s'ha unit a la crida a la mobilització en protesta per l'empresonament de l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, així com dels exconsellers.