El PSC acata l'empresonament dels exconsellers però el titlla de "desproporcionat"

El PSC respecta i acata la decisió de l'Audiència Nacional d'empresonar al vicepresident del Govern cessat, Oriol Junqueras, i altres set consellers també cessats, si bé veu la mesura "desproporcionada".





En un comunicat, ha recordat que també li va semblar desproporcionat l'empresonament del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





"Mai s'hauria d'haver arribat a aquesta situació", ha dit el PSC, que també ha reivindicat que els problemes polítics requereixen solucions polítiques.





Així, recorden que advierton des de l'inici de la legislatura i fins a l'últim minut que "el senyor Puigdemont, en optar per situar-se fora de la legalitat i seguir en la via unilateral, ha posat en perill les institucions d'autogovern catalanes i s'ha fet objecte d'actuacions judicials ".





Pel PSC, la presència de Puigdemont a Brussel·les i el fet que no hagi comparegut davant la jutge de l'Audiència Nacional "tampoc han estat, en aquest sentit, decisions encertades".





"Avui és un dia trist per a Catalunya i Espanya. Els socialistes catalans continuarem treballant per recuperar el seny i la via del diàleg, la negociació i pacte" dins de la legalitat i de l'Estat de dret, subratlla el PSC.