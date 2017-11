Colau exigeix ​​a Rajoy que aturi 'l'espiral repressiva' després de l'empresonament dels exconsellers

Colau rebutja els empresonaments dictats per la jutge.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat el seu rebuig als empresonaments dels exconsellers de la Generalitat, i ha demanat al president del Govern, Mariano Rajoy, que "aturi l'espiral repressiva".





Així, Colau ha reafirmat que tots els empresonats formen part del Govern català legitimant escollit, i que "mai" s'hauria d'haver arribat a "aquest punt".





L'alcaldessa de la capital catalana ha valorat la deicisón de la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen lamel·la, de dictar presó per als exconseller com el "pitjor atac" que ha rebut el govern català a "democràcia".





Així, ha expressat que els que afirmen "defensar la Constitució" espanyola, són els que segons la Colau, la "debiliten més".





"La relació Catalunya-Espanya s'ha de solucionar a les urnes", ha sostingut l'alcaldessa de Barcelona.





Així, Colau ha finalitzat la seva roda de premsa fent una crida "a tot el catalanisme polític" per unir-se en defensa dels empresonats i manant una abraçada no només per als exconsellers, sinó també per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de ANC i Òmnium cultural, respectivament, que van entrar a la presó fa més de dues setmanes.