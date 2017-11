La Caixa i Francisco Luzón destinen 3 milions d'euros als malalts d'ELA

Unes 4.000 persones pateixen ELA a Espanya.





La Fundació Bancària La Caixa i la Fundació Francisco Luzón destinaran tres milions d'euros a projectes d'investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) durant propers cinc anys.





La Fundació La Caixa aportarà el 75% de l'import, mentre que la Fundació Francisco Luzón, el 25%.





"Es tracta d'un gran salt endavant i una fita històrica per a tota la comunitat de l'ELA", ha assegurat Francisco Luzón, president de la fundació que porta el seu nom.





Luzón, que pateix ELA, ha indicat que cada any es seleccionarà un projecte de 500.000 euros per a la investigació de la malaltia.





El programa actua en 123 hospitals de tot Espanya a través de 42 equips que ja han atès més de 117.500 pacients des suposada en marxa el 2009.





4.000 PERSONES A ESPANYA





L'ELA, que afecta aproximadament 4.000 persones a Espanya, és una malaltia neurològica degenerativa, minoritària i incurable, de causa desconeguda, que provoca una pèrdua progressiva de les neurones motores, la qual cosa dona lloc a debilitat i atròfia muscular.





A Espanya es diagnostiquen tres casos nous al dia, la qual cosa genera un gran impacte emocional i social, i un alt nivell de patiment. La mitjana de supervivència des del seu diagnòstic és de dos a cinc anys.





"No només és un acord d'investigació. És molt més, és un acord que obre una finestra d'esperança per a tots nosaltres, els afectats i familiars d'avui i també per als que aniran apareixent en el futur", ha afegit Luzón.





En una primera fase es posarà en marxa a les comunitats d'Andalusia, Madrid, Navarra i Castella-la Manxa i, posteriorment, a la resta.





Això suposarà que els malalts i els seus familiars puguin comptar amb atenció i acompanyament psicològic i social des del mateix moment del diagnòstic a l'hospital.





Per la seva banda, el director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, ha indicat que amb aquesta aportació es pretén "millorar el diagnòstic i el tractament d'una malaltia encara desconeguda".