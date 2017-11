Puigdemont, el president de TV3

Escoltant l'alcaldessa Ada Colau i al que encapçalarà la llista del seu partit a les eleccions del 21D, Xavier Domenech al·lucino en colors, com diuen els moderns. El mateix que la dimissió de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart que deixa l'alcaldia i la seva militància del PSC. Aquesta decisió té a veure amb les pressions a què està sotmès tant com a alcalde com capitost dels socialistes al seu municipi. No aguanta les dificultats i les situacions tenses perquè és molt feble i no sap com afrontar-les malgrat ser el culpable de les mateixes. Així de clar, la resta són excuses de mal pagador ho veurem en un altre partit o coalició ?, és possible.





Ho deia en el meu anterior article, la fugida de Puigdemont a Brussel·les, com han reconegut alguns dels advocats dels exconseller no els anava a beneficiar els més mínim als seus companys de Govern. Així ha estat i tots ells es troben a la presó per risc de fuga. ¿Qui té la culpa ?, sembla que tothom, menys els causants d'aquest monumental embolic en què han ficat Catalunya.





Des de la seva gàbia d'or, Puigdemont ha utilitzat, un cop més, TV3 per dirigir-se als ciutadans de Catalunya, als quals ha traït i dividit. Ho fa per denunciar, com sempre fa, la manca de democràcia, de llibertats i reafirmar que ell ha complert el mandat democràtic del P arlamento de Catalunya, El que s'ha saltat les lleis, que ha dinamitat la democràcia, ara apel·la a la legalitat ia la legitimitat. Això és realment indignant. Però hi ha moltes persones que amb tota aquesta situació li ha entrat el S índrome d'Estocolm. ¿President legítim ?. Què legitimitat té si no respecta les lleis a les que el tant apel·la? .. Què Catalunya vol? , La de terra cremada, ¿com l'està deixant? .¿ A qui vol enganyar ?.





Domenech, Colau i companyia parlen de presos polítics. No enganyin, el que hi ha són polítics presos per la seva actuacions irresponsables i il·legals.





Avui és un dia trist pels esdeveniments en què ens hàgim i els que estan per venir. Que no pinten gens bé. No m'agrada la presó per a ningú, però tampoc m'agraden els governants irresponsables que no pensen en tota la ciutadania i les conseqüències dels seus actes.





Els crida a la vaga general, les manifestacions, cassolades i altres accions, només ajuden a espantar les empreses, que ja van per 2.000, les que han tret les seves seus socials de Catalunya i que espanta als inversors i als turistes d'aquest país que sempre ha estat modèlic.





Encara que intentin dissimular-ho, aquesta situació els ve molt bé a les forces independentistes perquè la seva campanya electoral la tenen ja feta. Els resultats de les votacions del 21D estan per veure. És molt el que està en joc.





El que té gràcia és que els que respecten les lleis es vegin ara com els botxins, els mals de la situació, mentre que els actors principals d'aquesta pel·lícula de terror, ara resulten que són els bons. El dolent d'aquesta desagradable situació, el que ho vulguin veure o no, és la ciutadania que patirà les conseqüències. Déu vulgui que no sigui així, com diria Junqueras.