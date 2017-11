Montoro aplicarà sancions exprés als funcionaris catalans que desobeeixin

Hisenda ja té sota el seu control la gestió dels 170.000 funcionaris catalans.





El Govern ha posat en marxa un sistema per imposar sancions exprés als funcionaris catalans que boicotegin l'aplicació de l'Article 155 en l'administració. I per aplicar-les no serà necessari recórrer a informes previs sobre els expedients disciplinaris.





Fins ara, la Generalitat havia d'aportar cada mes a Hisenda la informació laboral dels funcionaris per llançar les ordres de pagament amb què s'autoritzen les transferències als bancs i que permeten al Govern l'abonament de les nòmines. I el problema era que el Ministeri no disposava de la llista i venia depenent de la voluntat del Govern, que s'havia instal·lat a la desobediència.





Hisenda podia ordenar a les entitats financeres que repetissin les transferències del mes anterior, sense tenir en compte que les autonomies contracten a metges, infermers, zeladors i professors per dies o setmanes. I d'aquesta manera, el Govern estava "lligat de peus i mans" i necessitava el report de la Generalitat per lliurar les transferències. Des d'aquesta setmana, aquesta situació ha canviat, una vegada que Hisenda ha assumit la gestió ordinària dels serveis públics essencials i dels 170.000 funcionaris autonòmics.





Ara mateix la informació laboral de tots els empleats públics catalans ja es troba sota control dels tècnics del departament de Cristóbal Montoro i pretén ser utilitzada per tenir fitxats als "funcionaris rebels".





De moment, només ha enviat a alguns membres de la intervenció per a tasques d'inspecció de serveis, però en casos excepcionals. Però es reserva la capacitat d'imposar sancions exprés. Una amenaça que els empleats públics coneixen i, explica la situació de calma en conselleries.





Cal tenir en compte que els processos disciplinaris en l'Administració poden durar mesos i, si es judicialitzen, fins i tot anys. La gradació de les sancions va des amonestacions a acomiadaments, passant per suspensions d'ocupació i sou.





A l'Executiu admeten que "pot haver-hi algun funcionari rebel que s'escapi" i aconsegueixi esquivar els controls. Però adverteixen que, en el cas dels comptes públics, el sistema permet seguir el rastre de totes i cadascuna de les factures per exigir responsabilitats civils i penals, si escau.