El Govern va gastar 30,7 milions en publicitat institucional en els mitjans el 2016

La comissió assessora sobre Publicitat Institucional revela les partides en mitjans de comunicació









La Generalitat va destinar 30,7 milions d'euros a publicitat institucional el 2016 en els mitjans de comunicació, segons es desprèn de la memòria de la comissió assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent a aquest any.





La xifra no inclou despeses com ajudes per tirada o per foment del català. Els mitjans escrits van rebre el 49,37 per cent del total, seguits dels digitals (16,8%), televisió (14,5%), ràdio (12%) i mitjans exteriors (7,28%).





Dels mitjans de comunicació escrits, el més beneficiat és 'El Periódico' amb 3,2 milions, a més dels 201.837 euros de l'edició digital 'Elperiodico.com'. 'El Punt Avui' va obtenir 1,9 milions; 'La Vanguardia', amb 1,8 milions, i 'Ara', amb més d'un milió d'euros.





En la classificació per Internet, lideren la classificació 'Elnacional.cat' (389.712 euros), 'Ara.cat' (324.713) i 'Naciodigital.cat' (314.152). Després se situen 'Elpuntavui.cat', 'Elperiodico.com', 'Lavanguardia.es' i 'Vilaweb.cat', amb entre 233.796 i 143.525 euros.





Per televisions, TV3 va rebre 1,6 milions; 8TV, 1,2 milions i Punt Avui TV 233.580 euros. Pel que fa a les ràdios, RAC1 va obtenir 1,1 milions; Flaixbac, 335.822; RAC 105, 294.608, i Catalunya Ràdio, 239.094.





Per departaments, Presidència és la que va destinar més diners, amb 20,5 milions, així com Empresa i Coneixement (4,3 milions), Vicepresidència (3,5 milions) i Interior (1,1 milions), mentre que la resta de conselleries no superen els 342.000 euros.