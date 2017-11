Literatura, per a què?

La literatura pot fer més escèptic el lector davant de la realitat









Fa quatre segles, el cronista Antonio de Herrera va escriure que "la fi de la història és la utilitat pública", "ensenyar a viure amb l'experiència, mestra muda". I la literatura, podríem preguntar-nos? Fa dos anys, Mario Vargas Llosa va impartir un curs universitari en diàleg amb els seus estudiants. S'acaba de publicar 'Conversación en Princeton con Rubén Gallo' (Taurus). Vargas Llosa destaca els ensenyaments de la bona literatura per mirar la realitat amb una actitud crítica i captar la seva complexitat. Recull la idea existencialista que la literatura no és un plaer gratuït, sinó "un instrument que arma al lector per entendre la realitat, perquè li obre una visió ètica, una visió moral".





És cert que la literatura genera plaer i ens ofereix les immenses possibilitats que té el llenguatge, però també ho és que ens fa ser més escèptics davant de la realitat: "Ens indueix a tractar de traspassar les aparences per veure el que hi ha darrere d'un fet social, d'un fet polític, d'un fet personal ". Partint de les seves pròpies novel·les, el premi Nobel hispà peruà destaca que, a mesura que s'aproximen als poderosos, molts personatges parlen d'una manera més enredat i menys coherent; un desgavell del vocabulari i de la frase.





Vargas Llosa va dedicar tres anys de la seva vida a la política i va optar a la presidència del Perú. Compte el seu propòsit de no fer promeses incomplibles i no enganyar: "anem a explicar exactament les reformes que volem fer, i anem a explicar el preu que tenen aquestes reformes perquè la gent no se senti enganyada". Escèptic, però embridada la seva amargor, Mario Vargas Llosa reconeix que dir la veritat en política li fa a un immensament vulnerable.





Si els adversaris atien els prejudicis ideològics, llargament conreats i acceptats, perquè l'elector no caigui en la temptació de votar 'els altres', es manipula i bloqueja el pensament. Ell diu que llavors a ell i als seus, els refregaban dia rere dia "una veritat deformada a la cara".





Hi ha societats, sens dubte, en què l'opinió pública es deixa menys enganyar que d'altres, i la mentida no surt molt a compte; però això és cada vegada més infreqüent. En molts llocs la gent, incapacitada per a l'ús de la raó, només s'aferra a unes emocions treballades a consciència. Tornem a l'actitud crítica. I pel compte que ens porta, tornem a la bona literatura per millorar la realitat.