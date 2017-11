Barcelona exigeix ​​l'alliberament dels membres empresonats del Govern cessat

Ple extraordinari de Barcelona per la presó de part del Govern cessat









El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha exigit aquest divendres l'"excarceració immediata de tots els presos polítics que ho són tot i haver actuat sempre pacífica i democràticament, d'acord amb el mandat sorgit de les urnes", aprovant una declaració institucional signada per BComú, grup demòcrata, ERC, la CUP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates).





En un ple extraordinari, ha expressat el seu ple suport "al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, liderat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l'Honorable vicepresident Oriol Junqueras ", i a la Mesa i al Parlament, desposseïts de les seves competències per una aplicació de l'article 155 que qualifica d'indigna.





Exigeix la finalitat de l'aplicació del 155 i de la judicialització de la política catalana, i condemna "l'arbitrarietat i l'ús partidista amb què s'estan aplicant les lleis, pervertiendo la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne ha de garantir".





El grup Demòcrata, ERC i la CUP han aixecat cartells per exigir l'alliberament dels empresonats durant el ple, que ha acordat rebutjar el que veu una escalada repressiva en els últims mesos i instar la Unió Europea i la resta d'institucions internacionals a exercir una "mediació política" que faciliti el diàleg i la recerca d'una solució política.





L'alcaldessa, Ada Colau, que va convocar el ple dijous, ha sostingut que la fermesa i la dignitat ha d'unir els regidors de la ciutat en tant que capital de Catalunya i la "principal institució catalana que queda ara mateix a Catalunya escollida directament per els ciutadans i que només es deu als ciutadans que l'han escollit ".





Ha afirmat que confia que, encara que el text no hagi estat unànime, sí que ho sigui el sentiment de tristesa, i ha dit als regidors que tenen la responsabilitat de predicar amb l'exemple i coincidir en la defensa dels drets i les llibertats fonamentals.





Colau ha tingut un record per als empresonats, els seus familiars i amics, i molt especialment pel conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn, que va ser primer tinent d'alcalde i portaveu del grup Demòcrata, que ha col·locat a la cadira que ocupava al ple municipal un gran llaç groc.





Llaç groc en el lloc que ocupava Joaquim Forn





El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha assegurat que ni la querella de la Fiscalia ni la interlocutòria poden considerar actes d'administració de justícia, sinó "de revenja política", i ha assegurat que, tant aquells que són independentistes com els que no els són, han de aixecar-se contra els empresonaments i la retirada de l'article 155 de la Constitució.





El líder del PSC a Barcelona i segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha rebutjat els empresonaments per ser "desproporcionats", per la qual cosa ha reclamat la seva llibertat, i, a més, ha defensat que l'Estat de dret no pot ser un obstacle per a trobar solucions polítiques als conflictes polítics i la convocatòria electoral del 21D per recuperar la normalitat de les institucions i l'autogovern.





El PSC havia tractat de reunir les signatures suficients per debatre en aquest ple extraordinari una altra proposta, que no ha aconseguit els suports suficients, en què demanava la posada en llibertat dels membres del Govern cessat, defensava el diàleg i la pluralitat del catalanisme polític .





CRÍTIQUES DE TRIAS I BOSCH





El president del grup Demòcrata i exalcalde, Xavier Trias, ha assegurat que els empresonaments dels consellers del Govern cessat vol fer callar als que pensen diferent: "Prou d'imposicions, repressió, amenaces als nostres drets, volem la llibertat dels presos i la retirada de l'article 155 ", i ha demanat a Colau que faci sentir la declaració aprovada a les ciutats del món.





El republicà Alfred Bosch ha titllat la decisió judicial d'"injusta, desproporcionada i no ajustada al dret, com a mínim als drets civils i fonamentals", i ha avisat Mejías que dir que ja havien avisat és un llenguatge impropi del segle XXI i a Colau i el PSC de Barcelona que no es pot ser equidistant entre els que empresonen i els que estan entre barrots.





POLÍTICS PRESOS





Carina Mejías (Cs), ha dit que és un dia trist i que tant de bo no hi hagués un Govern imputat, perquè va tenir l'oportunitat d'evitar-però no ho va fer malgrat les advertències: "El van ignorar, i què es creien? Que això era un joc? ", ha asseverat, i ha dit que ja no es tracta d'una qüestió política, sinó de la justícia, que mai fa venjança, sinó que l'evita, perquè és igual per a tothom.





El president del grup municipal del PP, Alberto Fernández, ha dit que el Govern era legítim fins que va incomplir la llei, i ha assegurat que "a Espanya no hi ha presos polítics, sinó polítics presos, i ho són en base a instàncies judicials que instrueixen o jutgen a aquestes persones no per les seves idees, sinó pels seus actes".





REPRESSIÓ I ESTAT TEOCRÀTIC





La regidora de la CUP Maria Rovira ha demanat no normalitzar la repressió política, i ha assegurat que l'Estat espanyol té por: "Fes servir tots els instruments al seu abast per fer front als que posen en perill l''status quo", i ha dit que la revolució dels somriures ha acabat, pel que estan disposats a usar els seus cossos, ments i temps en el procés sobiranista.





Ardanuy ha dit que el seu empresonament envia a la presó unes idees i un poble que va votar Els seus representants legítimament, i advertit que Espanya "és un Estat teocràtic, que té un déu, la unitat d'Espanya, i una Bíblia, la Constitució, i que no es mou d'aquí. És indigna d'estar a la Unió Europea, i incompleix els Drets Humans de manera directa i clara ".