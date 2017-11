Demanen una euro ordre de detenció contra l'exconseller de Cultura Lluís Puig

L'advocat Jorge Español, representant a l'Ajuntament de Villanueva de Sijena (Osca) en el litigi pel retorn dels béns d'art sacre que es troben en dipòsit a Lleida, ha anunciat aquest divendres 3 de novembre que el consistori ha sol·licitat a la sala penal del Tribunal Suprem que emeti una euro ordre de detenció i entrega contra l'exconseller de Cultura Lluís Puig -que es troba a Brussel·les amb l'expresident Carles Puigdemont -.





Espanyol ha aclarit que es demana aquesta ordre de detenció a causa de la denúncia presentada per aquest ajuntament davant l'alt tribunal contra aquest exconseller i contra el seu antecessor en el càrrec, Santi Vila, com a presumptes autors dels delictes d'apropiació indeguda, desobediència a l' autoritat judicial i prevaricació.





L'ajuntament considera que han comès aquests delictes per la " constant rebel·lia " dels dos exconsellers a complir els mandats de la magistrada-jutge del Jutjat número 1 d'Osca que va declarar nul·les de ple dret i va anul·lar les vendes del tresor artístic del Reial Monestir de Sijena , ordenant a tots dos exconsellers que tornessin aquests béns artístics al Reial Monestir de Sijena (Osca).





Per a aquest ajuntament, l'estratègia dels exconsellers catalans, a l'espera del que resulti de la investigació judicial, "forma part suposadament del pla ocult per a independitzar Catalunya d'Espanya, havent-se elegit a la baula més feble de l'organització judicial, un jutjat de primera instància d'una petita capital de província, com a assaig per mostrar que Catalunya no obeirà els mandats de les autoritats judicials espanyoles que no convinguin als interessos nacionals de Catalunya ".





D'aquesta manera, es "mostraria que si s'aconseguís la independència ni les ordres de la jutge d'Osca ni tampoc els del Tribunal Constitucional podrien tenir efecte jurídic a la Generalitat si Catalunya s'independitzés, ja que un Estat no pot jutjar a un altre", ha estimat Espanyol.