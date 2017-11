Brussel·les expressa ple respecte per la independència judicial a Espanya després de la presó d'exmembres del Govern

Brussel·les dóna suport a la independència judicial espanyola









La Comissió Europea ha advertit aquest divendres que la presó decretada contra diversos exconsellers de la Generalitat és un assumpte que competeix únicament a les autoritats judicials a Espanya, sobre la independència Brussel·les té ple respecte.





"És un assumpte enterament per les autoritats judicials, la independència respectem plenament", ha declarat en una roda de premsa una portaveu comunitària, Annika Breidthardt.





La portaveu ha ofert la declaració després de ser preguntada per l'empresonament de part de l'exgovern aquest dijous com per la situació de l'expresident de la Generalitar, Carles Puigdemont, actualment a Brussel·les .





Breidthardt ha reiterat la posició de l'Executiu comunitari pel que fa a la crisi política a Catalunya arran del desafiament independentista i que es basa en el "ple respecte de l'ordre constitucional espanyol".





A més ha recordat les declaracions més recents del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en què aquest deixava clar que no hi ha espai en aquest assumpte per a una mediació de la Unió Europea, tot i que tant Puigdemont com altres actors hagin apel·lat a ella. "No anem a interferir en aquest assumpte", ha tancat la portaveu.