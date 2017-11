Intersindical-CSC convoca vaga general dimecres contra la precarietat laboral

C.Sastre, M.Sallas i J.Morales









La Intersindical-CSCS ha convocat vaga general per al proper dimecres 8 de novembre "en resposta a la precarietat instaurada en el món laboral a través de les successives reformes laborals".





En roda de premsa aquest divendres, el secretari general del sindicat, Carles Sastre, ha explicat que la vaga pretén reivindicar drets laborals perduts i per raons socials, i ha assegurat que "raons per a una vaga general no falten".





Acompanyat d'un dels responsables de la Intersindical-CSC, Marc Sallas, i del membre de la xarxa sindical per la independència, Juanjo Morales, Sastre també ha remarcat que la vaga general "vol ser una resposta a l'empobriment de la classe obrera a causa dels baixos sous imperants ", i ha descartat que aquesta convocatòria tingui res a veure amb el context polític.