La direcció estatal de Podem prioritza la petició de les bases catalanes de cessar Fachin

Polèmica en el si de Podem









El Consell Ciutadà Estatal de Podem --el màxim òrgan de direcció entre asambleas-- abordarà en una reunió d'urgència, que previsiblement tindrà lloc aquest divendres, la petició dels cercles catalans de convocar una assemblea extraordinària per renovar la cúpula del partit a Catalunya i apartar el secretari general de Podem, Albano Dante Fachin.





La reunió del Consell Ciutadà Estatal s'ha de celebrar el més aviat possible, si pot ser aquest mateix divendres, davant les múltiples veus que tant dins com fora de Catalunya estan reclamant el cessament de Fachin i la seva direcció, per seguir endavant amb el seu full de ruta de parlar amb formacions independentistes per a les eleccions del 21 de desembre.





Els estatuts del partit morat concedeixen a la direcció estatal la potestat de "convocar de forma extraordinària qualsevol Assemblea Ciutadana de nivell territorial inferior per qüestions d'especial transcendència".





A la petició de diversos secretaris generals autonòmics, que havien reclamat cessar Fachin i la seva direcció per incomplir els principis de Podem, s'ha sumat aquest divendres la sol·licitud a la direcció estatal d'un grup de cercles catalans --les agrupacions de base del partit morado-- de convocar "immediatament una Assemblea Ciutadana" a Catalunya.